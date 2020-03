Versuchter Raubüberfall mit Schusswaffe in Marl Brassert

Am Freitag, 20.03.2020, um 21:15 Uhr, kam es in Marl Brassert zu einem versuchten Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft. Ein maskierter Einzeltäter bedrohte 3 Angestellte (im Alter von 33 bis 44 Jahren) mit einer Schusswaffe und verlangte Bargeld. Da sich das Geld in einem verschlossenen Safe befand, verließ der Täter das Geschäft unverrichteter Dinge und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Angestellten kamen mit dem Schrecken davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,80 m groß

- sehr schlank

- bekleidet mit grauer Kapuzenjacke

- Jeanshose

- trug bei Tatausführung eine Art Ski-Maske und Handschuhe

- sprach deutsch mit Akzent

- auffallend blaue Augen

- blasse Hautfarbe