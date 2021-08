Versuchtes Tötungsdelikt auf dem Bahnhofsvorplatz

Am Mittwoch, 25. August 2021, geriet ein 43-jähriger Gelsenkirchener um 12.20 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 32-jährigen Gelsenkirchener. Der 32-Jährige setzte eine abgeschlagene Flasche ein und verletzte den 43-jährigen Geschädigten erheblich.



Die eingesetzten Polizeibeamten leisteten dem verletzten 43-Jährigen erste Hilfe vor Ort, bevor ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Die Beamten nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.