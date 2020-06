Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donenrstag vier Autos in Marl demoliert. Die Wagen waren an der Uhlandstraße geparkt.

An den Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Insgesamt entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111

entgegen.