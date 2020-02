Vier Schwerverletzte nach Unfall auf der A 1

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln wurden in der Nacht zum (28. Februar) gegen 3:30 Uhr vier Männer schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache stand zum Unfallzeitpunkt ein mit eingeschaltetem Warnblinklicht, aus den Niederlanden stammendes Auto mit den vier Männern auf dem rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn.

Ersten Ermittlungen zufolge stand das Auto eines 28-jährigen Niederländers offenbar auf Grund eines technischen Defekts auf dem rechten Fahrstreifen der A 1 in Richtung Köln. Gegen 3.30 Uhr kam es dann aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem von hinten herannahenden Lkw. Der 28-jährige Fahrer des Pkw und seine drei Mitinsassen wurden dabei schwer verletzt. Es handelt sich dabei um einen 27-jährigen Somalier und zwei niederländische Staatsbürger im Alter von 30 und 39 Jahren.

Ein 47-jähriger Lkw Fahrer aus Hamm erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW Golf auf. Durch die Wucht des Aufpralls verformte sich die Karosserie so stark, dass die Männer in dem Auto eingeklemmt wurden. Rettungskräfte befreiten die Schwerverletzen aus dem Wrack. Anschließend wurden sie in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der 47-Jährige aus Hamm erlitt einen Schock und leichte Verletzungen.

Die Hauptfahrbahn blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis 7:20 Uhr gesperrt. Den Verkehr leitete die Polizei über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbei.

Die Ermittlungen dauern an.