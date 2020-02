Vier Schwerverletzte nach Unfall auf der Autobahn 1

Bei einem Unfall am Freitagabend (21.2., 19.57 Uhr) auf der Autobahn 1 wurden vier Personen schwer verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Ein 58-Jähriger war in Richtung Dortmund unterwegs, erkannte nach ersten Erkenntnissen bei Ascheberg ein Stauende zu spät und fuhr mit seinem Ford auf den Opel eines 50-Jährigen aus Bornheim auf. Der Opel wurde herumgeschleudert und kam entgegen gesetzt der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen an der Betonschrammwand zum Stehen. Beide Fahrzeugführer und die Mitfahrer in dem Opel, eine 57-Jährige und ein 10-Jähriger, wurden schwer verletzt von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurde die Autobahn zeitweise komplett gesperrt.