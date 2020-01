In der kommenden Woche von Montag, 27. Januar, bis Samstag, 1. Februar, werden an folgenden Orten in Marl Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt:

Montag (27.01.): Bachackerweg, Merkelheider Weg, Römerstr., Spechtstr., Alte Str., Halterner Str.

Dienstag (28.01.):Bachstr., Hülsstr., Kampstr., Victoriastr., Hülsbergstr., Goldregenstr., Schulstr.

Mittwoch (29.01.):Brüderstr., Glatzer Str., Hochstr., Riegestr., Buererstr.

Donnerstag (30.01.):Goethestr., Heinrich-Heine-Str., Hervester Str., Lipphöfestr., Willy-Brandt-Allee

Freitag (31.01.):Breddenkampstr., Emslandstr., Freerbruchstr., Kinderheimstr., Kreuzstr., Otto-Hue-Str., Wellerfeldweg

Samstag (01.02.): Breite Str., Dorstener Str., Hertener Str., Dorfstr.

Weitere nicht angekündigte Messungen sind möglich.