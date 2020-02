In der kommenden Woche von Montag, 3. Februar, bis Samstag, 8. Februar, wird an folgenden Orten in Marl geblitzt:

Montag (03.02.):Heyerhoffstr., Josefstr., Max-Reger-Str., Ovelheider Weg, Schmielenfeldstr., Bahnhofstr., Obersinsener Str.

Dienstag (04.02.):Breite Str., Dorstener Str., Sickingmühler Str., Westerholter Str., Im Breil

Mittwoch (05.02.):Am Kanal, Brassertstr., Martin-Luther-Str., Schachtstr., Herzlia-Allee

Donnerstag (06.02.):Amselstr., Bachstr., In den Kämpen, Langehegge, Lipper Weg, Paul-Schneider-Str., Rappaportstr.

Freitag (07.02.):Carl-Duisberg-Str., Loekampstr., Marler Str., Triftstr., Hammer Str., Lippramsdorfer Str.

Samstag (08.02.): Goethestr., Heinrich-Heine-Str., Lipphöfestr., Willy-Brandt-Allee

Weitere nicht angekündigte Messungen sind möglich.