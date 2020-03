Bitte trinkt aktuell KEIN Brunnenwasser in den betroffenen Ortsteilen und verwendet es nicht für die Beete wie z.B. Gemüsebeete, Kräuterbeete...

Die Fotos stellen nur die Farbe dar, nicht den Geruch!!

Die Bürgerinitiative Marl -Hamm ruft alle die In

Marl -Hamm, Silvertsiedlung und Waldsiedlung einen Brunnen haben und begründet Zweifel an der Qualität der Grundwasser haben auf sich bei uns zu melden!

Name und Adresse könnt ihr uns zusenden,wir leiten sie dann weiter an das Umweltamt oder ihr wendet euch direkt an

Herrn Dirk Wember

Fachdienst 70 - Fachdienst Umwelt -

Kreisverwaltung Recklinghausen

Kurt-Schumacher-Allee 1

45657 Recklinghausen

+49 (2361) 53 5309

Dirk.Wember@kreis-re.de

www.vestischer-kreis.de

Die Umweltbehörde wird die betroffenen Brunnen kostenlos untersuchen, um eine Gefährdung auszuschließen.

Wir müssen jetzt alle die Gelegenheit nutzen!!

Bitte zeigt eure Brunnen der Behörde an.

Auch wenn ihr euren Brunnen nicht offiziell angemeldet habt, wird euch keiner dafür belangen können.

Das hat uns Jörg Göritz, einer der Schiedsmänner hier in Marl, versichert.

Helft alle mit, damit unser Grundwasser sauber wird und dass man es wieder unbedenklich nutzen kann.

Bis zu den Ergebnissen bitte ich euch alle noch einmal:

Nutzt das Grundwasser nicht!

Freddy Schoknecht