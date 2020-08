Zahlreiche Lauben in Buer aufgebrochen

Unbekannte suchten in den letzten Tagen zahlreiche Gartenlauben in den Kleingartenanlagen an der Bärenkampstraße in Buer und an der Mechtenbergstraße in Rotthausen heim. In der Nacht von Donnerstag, 27. August, auf Freitag, 28. August, drangen die Langfinger in mindestens sieben Lauben an der Mechtenbergstraße und vier Lauben an der Bärenkampstraße ein. In der Nacht von Samstag, 29. August, auf Sonntag, 30 August, wurde in weitere fünf Gartenhäuser in der Anlage an der Bärenkampstraße eingebrochen. Die Einbrecher stahlen unterschiedliche Gegenstände, teilweise zerstörten sie aber auch nur die Einrichtung.