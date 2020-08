Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle in Buer

In nur 2,5 Stunden haben Polizeibeamte am Freitag, 14. August 2020, in Buer zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. In der Zeit von 8.30 Uhr bis 11 Uhr kontrollierten sie den fließenden Verkehr auf der De-La-Chevallerie-Straße.

12 Personen waren nicht angeschnallt, drei Kinder waren gar nicht oder nur unzureichend gesichert. Ein Fahrzeug war ohne die vorgeschriebene Umweltplakette unterwegs, zwei Mal wurde gegen das Personenbeförderungsgesetz verstoßen. Bei einem Fahrzeug war der Termin für die Hauptuntersuchung überschritten, sechs Fahrzeugführer hantierten während der Fahrt mit ihrem Handy. Die Sicherheit im fließenden Verkehr ist die gemeinsame Aufgabe aller Verkehrsteilnehmer. Also tragen Sie Ihren Teil zur Sicherheit auf unseren Straßen bei, verhalten Sie sich rücksichtsvoll und halten Sie sich an die geltenden Regeln!