Zusammenstoß von Auto und Straßenbahn in Buer

Bei der Kollision eines Autos mit einer Straßenbahn am frühen Freitagmorgen, 10. Juli 2020, ist der Autofahrer in Buer verletzt worden. Der 19-Jährige hatte die Bahn gegen 0.40 Uhr an der Horster Straße zunächst mit seinem Daimler Chrysler überholt, um kurz darauf wieder vor der Straßenbahn einzuscheren. Der Autofahrer musste dann stark vor einer roten Ampel in Höhe der Haltestellte Lohmühlenstraße bremsen. Der 29 Jahre alte Straßenbahnfahrer konnte die Bahn nicht mehr rechtzeitig stoppen, sodass die Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde der Autofahrer aus Gelsenkirchen verletzt und zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.