Zwei Autos kollidieren in Buer

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 12. Januar 2021, ist eine Autoinsassin in Buer verletzt worden. Eine 49-jährige Autofahrerin wollte gegen 17.15 Uhr mit ihrem VW vom Nordring aus nach links in die Dorstener Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Audi eines 56-Jährigen aus Gelsenkirchen. Ihre 66 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das die Gelsenkirchenerin anschließend wieder verlassen konnte. Die VW-Fahrerin aus Herten wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie wurden abgeschleppt.