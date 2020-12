Zwei Räuber überfallen Fußgänger (67) und drohen mit Schusswaffe

Ein Fußgänger war gestern Abend (28. Dezember, 17:40 Uhr) allein auf der Fahrradtrasse am Niederfeldsee/ Helenenstraße in Essen unterwegs, als plötzlich zwei maskierte Männer auf ihn zukamen. Einer der Unbekannten zückte eine Pistole, hielt sie dem 67-Jährigen vor das Gesicht und forderte Bargeld. Der geschockte Essener nahm sein Portmonee aus der hinteren Hosentasche. Einer der mutmaßlichen Räuber griff nach dem Portmonee, entwendete daraus eine Geldsumme.

Gemeinsam flüchteten sie von der Fahrradtrasse in unbekannte Richtung. Die beiden Männer werden beschrieben zwischen 18 und 20 Jahre alt, zirka 175-180 cm groß. Beide trugen einen Mund-Nasen-Schutz und benutzen eine "jugendliche Sprache". Sie trugen einen Kapuzenpullover und eine Kappe auf dem Kopf.