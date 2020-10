Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 43

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 43 bei Sprockhövel sind am Samstagmittag (3. Oktober) zwei Personen verletzt worden.Den ersten Zeugenangaben zufolge war ein 20-Jähriger aus Sprockhövel gegen 13.30 Uhr in Fahrtrichtung Wuppertal unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge. Als er zwischen der Anschlussstelle Sprockhövel und dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord zu einem weiteren Überholvorgang auf den linken Fahrstreifen wechselte, fuhr er dort aus bislang ungeklärter Ursache auf den Wagen einer 50-Jährigen aus Sprockhövel auf. Ihr Auto kollidierte daraufhin mehrfach mit der Mittelschutzplanke, das Auto des 20-Jährigen schleuderte nach rechts in die Böschung.

Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 50-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, aber unverletzt entlassen.

Die A 43 musste an der Unfallstelle bis ca. 15.50 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Sprockhövel abgeleitet.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 38.000 Euro.

Einsatzbericht der Feuerwehr Sprockhövel

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 auf der BAB 43 in Fahrtrichtung des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord. Dort waren 2 Fahrzeuge verunfallt. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Insassen bereits aus den Fahrzeugen befreit. Zwei verletzte Personen wurden bereits durch einen zufällig anwesenden Arzt und eine Krankenschwester betreut. Auf Anforderung der alarmierten Notärztin wurde ein Hubschrauber zur Unfallstelle gerufen, um einen Verletzten in ein Krankenhaus fliegen zu können. Während des Einsatzes war die Autobahn in Richtung Wuppertal komplett gesperrt. Die Feuerwehr klemmte an den Fahrzeugen die Batterien ab und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab. Desweiteren wurde die Landung des Hubschraubers abgesichert. Bei Anfahrt der Feuerwehr wurde auf der Gegenfahrbahn ein brennendes Motorrad gemeldet. Ein eingesetztes Fahrzeug führ die Autobahn Richtung Münster ab, konnte jedoch kein Schadensereignis feststellen.