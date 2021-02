Zwei verletzte Personen nach Küchenbrand

Um 05:05 Uhr, am frühen Dienstagmorgen, informierte die Mieterin einer Wohnung an der Rheinischen Straße in Schalke die Feuerwehrleitstelle über einen Brand in ihrer Küche. Sie und ihr Mann hätten die Erdgeschosswohnung bereits verlassen und seien in Sicherheit, ergänzte die Frau ihre Meldung. Als die Kräfte der Wache Altstadt, Heßler und Buer an der Einsatzstelle eintrafen, fanden diese auch die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses im Freien vor.

Ein Atemschutztrupp ging in die betroffenen Wohnung vor. Die Quelle des Brandes machten die Einsatzkräfte auf dem Herd in der Küche aus. Dort brannte ein Topf mit Öl. Die Flammen waren bereits auf die Dunstabzugshaube übergeschlagen. Schnelle konnten diese unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung lieferte der Rettungsdienst die Wohnungsmieter in ein Gelsenkirchener Krankenhaus ein. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen konnte die Wohnung an die Polizei übergeben werden. Diese leitete die Ermittlungen zur Brandursache ein.