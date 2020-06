Der Volkspark in Marl ist ein schöner ruhiger und sauberer Ort. Genau richtig um einfach mal etwas zu entspannen.

Zu Beginn zeigen sich einpaar technische Skulturen.

In dem großen Parksee tummeln sich allerhand schöne Tiere, wie Enten, Karpfen und Libellen.

Die Karpfen sind sogar in Gruppen unterwegs und schwimmen ihre Bahnen, dabei immer in der Nähe des schönen Wasserspiels, was sehr ansehnlich ist und eine richtig schöne Form hat.

Über mehrere kleine Holzbrücken, unter denen Bäche/Naturquellen verlaufen, kommt man in das Wäldchen, wo viele Vögel ihre Runden fliegen und auch schöne Schmetterlinge herum flattern. Immer ein schönes Fotomotiv.

Die Bäche/Naturquellen fließen durch den ganze Wald und führen auch noch zu einem zweiten, jedoch kleineren See, wo sich auch eine Vielzahl von Wasservögeln und Libellen tummeln.

Auch an die Kleinen wurde gedacht - sie dürfen sich auf dem Kinderspielplatz so richtig austoben, während die Muttis und/oder Vatis auf den Parkbänken ein kleines Pläuschchen halten.

Genau neben dem Volkspark befindet sich das Heimatmuseum.

Mit seinen Fachwerkhäusern sieht es richtig schön aus.

Da es leider zur Zeit nicht geöffnet hat, kann man das Museum nicht von innen betrachten. Jedoch stehen im Außenbereich auch ein paar schöne ländliche Stücke zum Besichtigung. Auch das Mühlenrad an der Seite des vorderen Hauses, ist einen Blick wert.