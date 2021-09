21. Abrahamsfest in Marl

„Utopisches in Krisenzeiten – gemeinsam unterwegs“ lautet das Motto des 21. Abrahamsfestes: Die Christlich-Islamische Arbeitsgemeinschaft (CIAG) lädt in Kooperation mit den Kirchen und Moscheen in Marl, der Jüdischen Kultusgemeinde, dem Integrationsrat und der Stadt Marl jetzt zu spannenden Veranstaltungen ein. Anmeldungen nimmt das Stadtinformationsbüro i-Punkt entgegen. Es gilt die 3G-Regel.

Konzerte, Lesungen, Vorträge

Das diesjährige Abrahamsfest ist eine bunte Mischung aus Konzerten, Vorträgen, Gebeten, Ausstellungen und Lesungen. Ziel ist es, das menschliche Miteinander zu fördern.

Auftaktveranstaltung in der Synagoge

Bei der Auftaktveranstaltung war am Sonntag, 19. September, um 17 Uhr. Es durften sich Interessierte auf Musik aus den drei Religionen freuen. Landrat Bodo Klimpel sprach in der Synagoge am Polizeipräsidium in Recklinghausen ein Grußwort, Abends konnten die Gäste koscheres Essen zu kosten.

"Pianist aus den Trümmern"

Ein weiteres Highlight ist unter anderem das Klavierkonzert von Aeham Ahmad, bekannt als „Pianist aus den Trümmern“. Er spielt unter dem Titel „Music for Hope“ am 6. November um 17 Uhr in der Aula der Scharounschule. Die Plätze sind begrenzt.

Traditionelles Gastmahl

Das traditionelle Gastmahl zum Abschluss des 21. Abrahamsfestes beginnt am 15. Dezember um 18 Uhr im Pfarrheim St. Josef. Außerdem wird es eine Preisverleihung an das Abrahamhaus durch INTR*A geben, Gäste dürfen sich auf interkulturelle Darbietungen freuen und können sich gemeinsam austauschen.

Voranmeldung

Für alle Veranstaltungen ist eine Voranmeldung im Stadtinformationsbüro i-Punkt (montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr, Telefon: 02365/ 99-4310) erforderlich. Die Stadt Marl weist auf die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) hin. Hinweis: Änderungen wegen Corona sind möglich. Weitere Informationen zum Abrahamsfest sowie zu den Veranstaltungen finden Interessierte unter www.abrahamsfest-marl.de.