Eine Veranstaltung der besonderen Art bietet die Friedenskirche in Marl, Bergstraße 138, am Sonntag 26.September 2021 um 18:00 Uhr an. "Mitten aus dem Leben" heißt ein Konzert mit Lesung mit Arne Kopfermann & Band. Ein nachdenklicher Abend für alle, die mit gravierenden Verlusten in ihrem Leben konfrontiert wurden.

Im September 2014 hat der Musiker Arne Kopfermann bei einem Verkehrsunfall, den er selbst verschuldet hatte, seine Tochter verloren. Für den gläubigen Christen wurde das zu einer Zerreißprobe zwischen Glauben und Zweifel. In der Konzertlesung erlaubt er dem Publikum einen Blick hinter die Kulissen der ersten Teiletappe seiner Trauer. Kopfermann sagt: Ich möchte denen eine Stimme leihen, die selbst durch die erdrutschartige Erfahrung eines überwältigenden persönlichen Verlustes gehen müssen. Ich möchte Mut machen ehrlich zu sein und keine vorschnellen Antworten zu geben."

Am Ende steht seine Erkenntnis: "Wie schön ist es, in allem Leid erleben zu können, dass trotz des eigenen Schicksals das kindliche Vertrauen nicht verloren gehen muss, sondern am Ende des Ringens Gott größer und gewaltiger dastehen kann als vorher."

Einlass ist ab 17.30 Uhr unter Beachtung der 3G - Regeln. Der Eintritt ist frei (Spenden werden erbeten).