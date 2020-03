Eigentlich hätte es der bisher größte Gig für "Unforged" werden sollen, doch das geplante Sparkassen Clubraum-Konzert am 27. März in der Schwarzkaue musste - wegen Corona - leider abgesagt werden. Ihr Debütalbum wollen Frontmann Chrys aus Marl und seine Bandkollegen aber trotzdem noch in diesem Frühjahr auf den Markt bringen.



Von Sara Drees

"Natürlich ist es schade um das Konzert und die Promo fürs erste Album, aber so geht es ja momentan allen Künstlern - und die Gesundheit hat eben Priorität", betont Sänger Chrys. Trotz der Ausnahmesituation: "Eye for an Eye" soll bereits in den kommenden Wochen zu haben sein. "Vom ersten Songwriting bis zum Abmischen und Mastern haben wir schließlich rund zwei Jahre daran gearbeitet", erklärt Leadgitarrist Mika Alva.

In ihrem Proberaum an der Stadtgrenze Essen/Gelsenkirchen werkelt das Quintett zweimal wöchentlich an seinen Stücken. Acht Songs haben es aufs Debüt geschafft. "Wobei wir schon wieder genug Material für einen Nachfolger haben", grinst Schlagzeuger Nico Alva. Songwriting und Komposition ist bei "Unforged" eine Gemeinschaftsaufgabe. "Meistens geht es los mit einem Riff", so Mika. "Es kann aber auch nur ein Thema sein, aus dem wir dann einen Text und später die passende Musik dazu entwickeln", ergänzt Chrys. Alle Inhalte seien persönlich geprägt, insbesondere das Motiv Angst ziehe sich aber wie ein roter Faden durch das Album. Rache, Unterdrückung, Mord, Selbstjustiz, Drogensucht, Umweltkatastrophen und Regimekritik - alles Themen, die die Band in ihren Songs verwurschtelt. "Genauso unverwechselbar ist auch unser musikalischer Stil", geht Nico auf die Anfänge zurück. "Begonnen haben wir nämlich in ähnlicher Konstellation als Coverband, die Popsongs auf Metallica trimmt." Mit "Fight for Your Life" sei dann der erste eigene Song enstanden, den es seit rund einem Jahr als Single und Video gibt. "Bei uns kommen viele Einflüsse aus der Rock- und Metal-Szene zusammen, wir verbinden harte Töne á la Slayer mit modernem Sound", beschreibt Mika die persönliche Note von "Unforged".

Einig sind sich alle Fünf: Sie wollen mit ihrer Musik raus aus dem Hobby-Keller auf die große Bühne. "Wir sind zwar alle berufstätig, aber würden uns nicht so sehr in das Projekt reinhängen, wenn wir nicht Ambitionen nach oben hätten", bestätigt Mika. Technik, Logistik, IT und PR - alle Bereiche werden von den Musikern entsprechend ihrer individuellen Talente und Ausbildung selbst abgedeckt. So ist Chris Anthrop, der Bassist aus Herten, beispielsweise der kreative Kopf der Band. Der gelernte Tischler kümmert sich unter anderem um die Gestaltung des Bühnenbildes. "Wir möchten alles so professionell wie möglich arrangieren", erklärt Sänger Chrys, "dafür nehmen wir natürlich auch Geld in die Hand und überlassen nichts dem Zufall." Bandfotos vom Fotografen, eine eigene Nebelmaschine für die Auftritte, das Album wurde im renommierten Rambado Recording Studio in Essen (u.a. Sodom) produziert und zum Titelsong "Eye for an Eye" wird es auch wieder ein professionelles Video (Redwood Recordings, Castrop-Rauxel) geben. "Vor allem aber sind wir eine Live-Band und geben auf der Bühne 110 Prozent", so die Jungs augenzwinkernd. Die nächsten Konzert-Termine, so Corona es zulässt, stehen natürlich auch schon fest.