Ausstellung 'Contemporary Art' im City-Center Herne

Ausstellung 'Contemporary Art' wird am 24.10.2021 um 12 bis 15 Uhr im City-Center Herne eröffnet. Es ist eine gemeinsame Ausstellung der Künstlerinnen Bärbel Frank, Marion Falkowski und Aleksandra Baumann. Moderne Kunst und argentinischer Tango verschmelzen in eine unerwartete Beziehung. Seien sie neugierig und genießen sie. Die Künstlerinnen freuen sich Sie ganz herzlich zur Vernissage und Ausstellung begrüßen zu dürfen. Die Ausstellung findet unter Coronaauflagen statt.

Die Künstlerinnen

Aleksandra Baumann

Ein Bild, ein Kosmos: mit meinen Bildern durchlebe ich das Leben auf meine Art.

Lange Jahre arbeitete sie mit Stoffen und Kostümen am Staatstheater Kassel und die Theaterwelt ist ihre Heimat. Parallel widmete sie sich mit Leidenschaft der Malerei, die für sie immer schon ein Grundbedürfnis war. Textile Stoffe hat sie vor Jahren ganz durch Farbe und Leinwand ersetzt.Intuitiv folgt in ihren Schaffen das emotionalen Eigenleben der Farben. Mit Pinsel und Spachtel wandelt sich ein Bild vielfach bis zur Vollendung.

Seit 2013 ist sie in Gelsenkirchen zuhause und widmet sich seit 2016 ausschließlich der Malerei.

Marion Falkowski

Sie lebt in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Zur Fotografie kam sie vor 37 Jahren durch ihren Vater. Damit sie nicht immer seine Kamera mit Beschlag belegte, schenkte er ihr eine Rollei 35 LED, die auch heute noch funktionstüchtig ist. Sie veröffentlicht ihre Fotos in Ausstellungen und Internetportalen.

Zitate der Künstlerin:

Ich fotografiere mal mit, mal ohne Idee und habe vor allen Dingen gelernt den Zufall zu lieben. Ich mag Bilder, die mich zum Nachdenken anregen oder eine Geschichte erzählen. Fotos, die leben.

Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man nicht die Kamera hängen lassen. Ich fotografiere, also bin ich. Warum ich fotografiere, ... weil ich ohne nicht kann.

Bärbel Frank

Sie lebt und arbeitet in Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen. Sie machte eine Ausbildung zur Bauzeichnerin im Hochbau und hat 37 Jahre Berufspraxis im Architekturbüro, Werbeagentur und Verlag. Auch hat sie Erfahrung in der Arbeitsvermittlung /Feldstudie/Blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen.

Ihre Kunst

Sie nennt ihre Arbeiten TAKO. Es sind taktile Kunstobjekte. Es gilt: das Berühren der Werke ist erwünscht.

Themen: Auseinandersetzung mit Umwelt, Soziales, Natur.

Seit 2004 künstlerische Einzel- und Gruppenausstellungen

Schwerpunkte: Collagen, Assemblage, Objekte, Fotografie und Rauminstallationen.

Seit 2005 Ausstellungskonzept für Blinde

Seit 2017 Ausstellungskonzept für Blinde, Gehörlose und Rollstuhlfahrer

Einzel- und Gruppenausstellungen u.a. in Hamburg, Berlin, Ruhrgebiet (NRW)

Kunst im City Center Herne

24.10.2021 – 24.12.2021



City-Center Herne

Bahnhofstraße 7b

Bitte fahren sie über die Museumsstraße (Archäologisches Museum) in das EG des Parkhauses vom City Center Herne. Sie gelangen mit dem Aufzug direkt zur Ausstellungsebene in die oberen Ladenstraße.