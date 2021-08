Ausstellung „Schwerelos. Raumplastiken aus Draht“ von Günter Haese im Glaskasten Marl

Die Ausstellung des 2016 verstorbenen deutschen Bildhauers Günter Haese umfasst rund 20 Plastiken und einige Monotypien. Mit Günter Haese zeigt der Glaskasten einen der international renommiertesten Künstler.

Haeses Kunstobjekte sind kleine transparente Körper aus Messing und Phosphorbronze. Kugeln, Spiralen oder andere filigrane Teile sind in einem verlöteten Drahtgeflecht aufgereiht und bilden so kinetische Kunstwerke einzigartiger Körperlichkeit. Haese verwendet keinen elektrischen Strom für seine kinetischen Skulpturen. Schon ein leichter Luftzug genügt, ihre zarten Strukturen in Schwingungen zu versetzen. Zitat: 'Ich suche Stabilität nicht in der Masse, sondern an der Grenze zur Labilität.' - Günter Haese



eigene Form der Metallplastik

In den frühen 60er Jahren fand Günter Haese seinen eigenen Weg. Die Entdeckung des Messingdrahtes als ureigenes Material führte zur Erfindung bisher ungeahnter Körper von filigraner Feinheit und Transparenz, in denen Haese Leichtigkeit mit sparsamster Statik und einer weiteren Eigenschaft, nämlich Beweglichkeit, zu einer irritierenden Lebendigkeit vereint. Eine absolut eigene Form der Metallplastik und der Kinetik in der Bildenden Kunst ist durch Günter Haese entstanden und ist von ihm in über 45 Jahren einerseits spielerisch andererseits systematisch in stupenden Körpern von unglaublichem Erfindungsreichtum formuliert worden.

Stationen

Haese war Soldat im Zweiten Weltkrieg und arbeitete zunächst als Autodidakt, begann er 1950 an der Kunstakademie Düsseldorf bei Bruno Goller und Ewald Mataré sein Studium. Haese hatte 1964 seine erste Einzelausstellung in Ulm, die zur Vereinbarung einer Einzelausstellung im MoMA noch im selben Jahr führte. In seinem Düsseldorfer Atelier erarbeitete er feingliedrige, bewegliche Skulpturen, die er bis zum Ende der 1970er-Jahre international auf der Biennale in Venedig (1966) und der Expo in Montreal (1967) sowie in Einzelausstellungen im Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam (1972) und der Kunsthalle Kiel (1979/80) ausstellen konnte.

New York, Venedig... Marl

Das Museum of Modern Art in New York widmete ihm 1964 eine Einzelausstellung und im gleichen Jahr erreichte Haese eine Einladung zur documenta III. Den Pavillon Deutschlands auf der Esposizione internazionale d’arte di Venezia (1966), kuratiert von Eduard Trier, bespielte er zusammen mit Horst Antes und Günter Ferdinand Ris.

Biografie



* 1924 in Kiel † 2016 in Hannover

1939-41

Ausbildung zum Dekorationsmaler

1945

Beginn der künstlerischen Arbeit

1949

Besuch der privaten „Kunstschule auf dem Steinberg“ in Plön (Holstein)

1950

Studium der Bildhauerei an der Kunstakademie Düsseldorf bei Bruno Goller und Ewald Mataré

Beteiligung an Matarés Arbeiten am Kölner Dom, Mitarbeit am Stephan Lochner-Brunnen, Wallraf-Richartz-Museum Köln

1956

Meisterschüler von Ewald Mataré

ab 1958

freischaffender Künstler in Düsseldorf

ab 1962

Objekte aus Messingdraht, Spiralfedern etc.

Preise und Auszeichnungen

1966

Preis der David E. Bright-Foundation auf der XXXIII. Biennale Venedig

1967

Cornelius-Preis der Stadt Düsseldorf

Preis der Solomon R. Guggenheim Foundation, New York

1978

Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein

1980

Besucherpreis der Triennale Fellbach

1981

Kunstpreis der Künstler, Düsseldorf

1994

Ehrenprofessur des Landes Schleswig-Holstein

1997

Mitglied der Freien Akademie der Künste Hamburg

2002

Kunstpreis der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft, vergeben durch die Dr. Dietrich Schulz-Kunststiftung

2013

Besucherpreis Triennale Fellbach

Einzelausstellungen (Auswahl)

2018

Günter Haese – Hans Uhlmann. Bildhauer der Zweiten Moderne. Sprengel Museum Hannover

2015

Hachmeister Galerie, Münster

2011

Galerie Reckermann, Köln

Richard-Haizmann-Museum, Niebüll

2010

Freie Akademie der Künste, Hamburg

Galerie Sfeir-Semler, Hamburg

Schloss Cappenberg, Selm

2007

Galerie Jeanne Bucher, Paris (mit Hans Reichel)

Städtische Galerie im Park Viersen

2006

Galerie Thomas, München

Kunstverein Krefeld

Galerie Gmyrek, Düsseldorf

1997

La Sala Luzán, Zaragoza, Spanien

1995

Galerie Elvira Gonzáles, Madrid

1994

Kunsthalle Kiel

1989

Städtisches Museum Haus Koekkoek, Kleve

Galerie Thomas, München (mit Paul Klee)

1988

Städtische Galerie Peschkenhaus, Moers

Galerie Lopes, Zürich (mit Ben Nicholson)

1984

Museum Quadrat, Bottrop

Clemens-Sels-Museum, Neuss

1982

Kestner-Gesellschaft, Hannover

1981

Landesmuseum, Oldenburg

Leopold-Hoesch-Museum, Düren

1980

BAT-Haus, Hamburg

1979/80

Kunsthalle Kiel, Schleswig-Holsteinischer Kunstverein

1978/79

Galerie Lopes, Zürich

Albrecht-Dürer-Gesellschaft im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg

1978

Overbeck-Gesellschaft, Lübeck

Kunstverein Mannheim

Kunstverein, Esslingen

Neue Galerie der Stadt Linz Wolfgang-Gurlitt-Museum

1976

Indiana University Art Museum, Bloomington, USA

1975

Marlborough Gallery, New York

1974

Biblioteca National, Madrid

Marlborough Galerie, Zürich

Staatsgalerie Moderner Kunst, München

1972

Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg

Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam

1968

Kunstnernes Hus, Oslo

1967

Deutscher Pavillon, Weltausstellung Expo 67, Montreal, Kanada

Kunsthalle Düsseldorf

1966

Deutscher Pavillon, XXXIII. Biennale, Venedig

1965

Marlborough Fine Art, London

1964

Museum Ulm

Museum of Modern Art, New York

Galerie Stangl, München