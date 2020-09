Kleine Kinder ganz groß: Anlässlich des Weltkindertages findet am Freitag ein bunter Aktionstag statt. Von 12.40 bis 19 Uhr fährt der „Quasselbulli“ durch Marl. Kinder und Jugendliche können an vier „Haltestellen“ vor laufender Kamera erzählen, was sie den Erwachsenen schon immer mitteilen wollten.

Zum Weltkindertag sollen auch in diesem Jahr junge Menschen in Marl in den Mittelpunkt gestellt werden. Diese können am Freitag Ideen, Gedanken und Wünsche in der Quasselbox auf Rädern äußern und werden dabei gefilmt. Was ist Kindern wichtig? Wollen sie weniger Hausaufgaben? Sollen Erwachsene ihnen mehr zuhören? Die Ergebnisse werden am Ende in einem Video festgehalten.

Die Haltestellen des Quasselbullis sind: 12.40 Uhr Kunterbuntes Chamäleon (Georg-Herwegh-Str. 63), 15 Uhr MaKi-Mobil (Spielplatz Venusweg) - bei Regen: Stadtteilbüro Mitte „Bürgertreff“, 17 Uhr Stadtteilbüro Mittendrin (Kampstr. 127), 19 Uhr Mobile Jugendarbeit (Creiler Platz).

Anmeldung sind ab sofort bei Michelle Selina Diedrichs, Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Marl, telefonisch unter 992486 möglich.