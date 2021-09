Das Wochenende im LWL-Industriemuseum Zeche Hannover

Ab Samstag (25.9.) zeigt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) bis zum 31. Oktober in seinem Industriemuseum Zeche Hannover in Bochum eine Ausstellung des Bond Clubs Wattenscheid e.V. mit Ausstellungsstücken des Sammlers Chris Distin. Zu sehen gibt es 50 Original-Requisiten aus verschiedenen James-Bond-Filmen, darunter die beiden Motorräder aus "Skyfall" sowie den Drachflieger aus "Leben und Sterben lassen".

Geschüttelt, nicht gerührt

Bereits am Freitag (24.9.) finden begleitend zur Schau zwei Vorträge statt. Ab 17.07 Uhr berichtet Steffen Apel über "The Goldfinger flies und die Story meines Aston Martin DB 5". Ab 19.07 Uhr stellt Prof. Dr. Metin Tolan unter dem Titel "Geschüttelt, nicht gerührt!" James Bond im Visier der Physik vor. Der Eintritt ist jeweils frei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 0234 282538-0 oder per Mail an zeche-hannover@lwl.org.

Fledermausexkursion

Ebenfalls am Freitag (24.9.) findet um 19 Uhr eine Fledermausexkursion der Biologischen Station Östliches Ruhrgebiet rund um die Zeche Hannover statt. Einst wurde auf der Zeche Hannover Kohle gefördert - heute ist die Bergbaufolgelandschaft ein Standort der Route Industrienatur. Begegnungen mit Fuchs und Fledermäusen sind auf dem Familienspaziergang am Abend nicht ausgeschlossen. Um eine verbindliche Anmeldung unter Tel. 02323 2296410 oder per Mail an: info@biostation-ruhr-ost.de wird gebeten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Beziehung von Tieren und Menschen

Am Samstag (25.9.) beginnt um 15 Uhr eine öffentliche Führung durch die Sonderausstellung "Boten, Helfer und Gefährten". Der Rundgang steht unter dem Motto "Gehegt, geliebt, gegessen" und befasst sich mit der besonderen Beziehung von Tieren und Menschen im Revier. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Dampffördermaschine

Am Sonntag (26.9.) finden um 12 und 15 Uhr Erlebnisführungen mit Vorführung der historischen Dampffördermaschine von 1893 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Kinderbergwerk

Das Museum und die Sonderausstellung "Boten, Helfer und Gefährten" in der Maschinenhalle, sowie die neue Ausstellung "James Bond" (bis 31. Oktober) sind Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Im Kinderbergwerk "Zeche Knirps" können Jungen und Mädchen am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr selbst zu Bergleuten werden und den Betriebsablauf einer Zeche unter- und über Tage spielerisch kennenlernen.