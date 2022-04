Das Wochenende im LWL-Industriemuseum Zeche Hannover

Führungen und eine neue Sonderausstellung locken am Wochenende zu einem Besuch im LWL-Industriemuseum Zeche Hannover.

Wohnen auf der Seilscheibe

Am Samstag (9.4.) lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) um 15 Uhr zum Rundgang "Wohnen auf der Seilscheibe" ein. In den Arbeiterhäusern am Rübenkamp wohnten ab 1890 Bergleute mit ihren Familien und Kostgängern. Der weitere Weg führt durch die Eickeler Kolonie, die Siedlung Dahlhauser Heide sowie zu den "Montagehäusern System Schneider", die während der Wohnungsnot in der Nachkriegszeit entstanden. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro.

Am Sonntag (10.4.) starten um 12 und 15 Uhr Erlebnisführungen mit Vorführung der historischen Dampffördermaschine. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Sonderausstellung

Zu sehen sind außerdem die Sonderausstellung "Vom Schuften und Chillen - Warum wir arbeiten" (Eröffnung 7. April, 19 Uhr) in der Maschinenhalle sowie die Schau "Berührte Landschaften" mit Fotografien von Udo Kreikenbohm auf der Galerie im Malakowturm der Zeche Hannover.

Kinderbergwerk "Zeche Knirps"

Das Museum ist Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Im Kinderbergwerk "Zeche Knirps" können Jungen und Mädchen am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr selbst zu Bergleuten werden und den Betriebsablauf einer Zeche unter- und über Tage spielerisch kennenlernen. Der Eintritt ist frei.