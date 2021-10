Der Sonntag im LWL-Industriemuseum Zeche Hannover

Am Sonntag locken Führungen sowie die Sonderausstellung "James Bond" in das LWL-Industriemuseum Zeche Hannover in Bochum.

Bond Club Wattenscheid

Passend zum Kinostart des neuen Bondfilms "Keine Zeit zu sterben" präsentiert der Bond Club Wattenscheid aktuell rund 100 Exponaten und Requisiten aus 50 Jahren 007-Filmgeschichte im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Denn geboren ist der Geheimagent in Wattenscheid - so berichtet es jedenfalls John Pearson in seiner vom Bond-Erfinder Ian Fleming autorisierten Bond-Biografie. Das Spektrum der gezeigten Objekte reicht vom "Spectre-Ring" aus dem gleichnamigen James Bond-Film bis zum Drachenflieger aus "Leben und sterben lassen". Einen großen Teil der Ausstellungsstücke hat der Sammler Chris Distin bereitgestellt, der über Europas größte Sammlung von originalen Objekten aus den James Bond-Filmen verfügt. Ergänzt wird die Schau mit Porträts der Hauptfiguren aus den Filmen, die der Maler Christoph Kossmann erstellt hat. Die Schau ist noch bis 31.10. im Malakowturm der Zeche Hannover zu sehen.

historische Dampffördermaschine

Am Sonntag (17.10.) finden um 12 und 15 Uhr Erlebnisführungen mit Vorführung der historischen Dampffördermaschine von 1893 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Das Museum und die Sonderausstellung "James Bond" sind Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Im Kinderbergwerk "Zeche Knirps" können Jungen und Mädchen am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr selbst zu Bergleuten werden und den Betriebsablauf einer Zeche unter und über Tage spielerisch kennenlernen.

Hinweis: Für den Besuch gilt die 3G-Regel. In den Herbstferien benötigen auch Schüler:innen einen entsprechenden Nachweis. Der negative Corona-Test (Schnelltest) darf höchstens 48 Stunden alt sein.