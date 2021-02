Spaß beim Singen? Angenervt von Corona? Zwischen 8 und 18 Jahre alt?

Dann lies mal weiter!

Wenn Du schon immer mal bei einem Musikvideo mitmachen wolltest und Du einfach Spaß an einem Projekt hast, mit dem Du gemeinsam mit anderen ein Zeichen gegen den Stress und den Frust dieser Tage setzen willst, dann solltest Du schnell mit Deinem Smartphone ein Signal geben. Gemeinsam mit Medienhaus Bauer (Recklinghäuser Zeitung, Marler Zeitung) startet der Marler Komponist und Pianist Niclas Floer jetzt ein Songprojekt für Sänger und Sängerinnen zwischen 8 und 18 Jahren.

Wie Ihr teilnehmen könnt ist simpel und einfach: Ihr geht auf die Website www.song-projekt.de auf dem das Projekt „Wir sind nicht allein“ beschrieben wird. Euch gefällt der Titel und der Song? Dann meldet Euch einfach per E-Mail bis zum 13.2.2021 unter WSNA@song-projekt.de an und Ihr bekommt alles, was Ihr für das recording braucht. Als Technik reicht Euer Smartphone. Also. Checken, Mailen und dann mit vielen anderen einfach den Frust von der Seele singen.

Das fertig produzierte Splitscreen-Video wird anschließend in allen Netzwerken viral gehen und so zu einem positiven Signal in diesen Zeiten. Habt Spaß – Macht mit.

Infos: www.song-projekt.de

Deadline Anmeldung: 13. Februar 2021