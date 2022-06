Extraschicht auf Zeche Hannover

Am 25. Juni legt das Ruhrgebiet wieder eine "Extraschicht" ein: Nach zwei Jahren Pandemie-Pause bietet die lange Nacht der Industriekultur volles Programm an insgesamt 43 Spielorten.

Am frühen Abend erwarten die Extraschicht-Gäste auf der Zeche Hannover Comedy, Theater und Musik: Entertainer Helmut Sanftenschneider, Hans Gerzlich und "The Royal Squeeze Box" sind zu Gast, ebenso das Aktionstheater "Traumbaum / Freier Vogel" mit einer launigen Performance. Auf der Wiese laden die "Feuersteins" aus Bochum mit einem Mix aus Folk, Pop, In-die und Country sie zum Zuhören und Tanzen ein. An Foodtrucks können sich die Besucher:innen stärken. Mit Einbruch der Dunkelheit wird das Industriedenkmal mit einem 3D-Videomapping in Szene gesetzt. Die multimediale Show "Phoenix Ruhr" verwandelt die Zeche Hannover in ein bewegliches Gesamtkunstwerk: Gebäudeteile stürzen ein, verändern sich, tanzen zur Musik, versinken in einem Flammenmeer oder erstrahlen in neuem Licht.