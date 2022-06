"Extraschicht" auf Zeche Zollern

Am 25. Juni legt das Ruhrgebiet wieder eine "Extraschicht" ein: Nach zwei Jahren Pandemie-Pause bietet die lange Nacht der Industriekultur volles Programm an insgesamt 43 Spielorten. Auch die Zeche Zollern im Ruhrgebiet ist bei der 20. Ausgabe der "Extraschicht" dabei. Von 17 Uhr am Abend bis 1 Uhr in der Nacht ist dort jede Menge los.

Zeche Zollern, Dortmund

Die Zeche Zollern lockt in diesem Jahr mit einer Mischung aus Innovation und Tradition. In der Maschinenhalle können Gäste bei einer virtuelle Radtour mittels VR-Brille das Ruhrgebiet entdecken: Die eigens für die Extraschicht konzipierte Installation rückt die Verkehrswege der Metropole Ruhr zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Fokus und regt zum Nachdenken über das Thema Mobilität an. Ergänzt wird das Angebot durch virtuelle Mutproben, bei denen Abenteuer-lustige über Abgründe balancieren, durch die Lüfte schweben oder in die Tiefen des Meeres abtauchen können. Außerhalb der Maschinenhalle geht es traditioneller zu. Für musikalische Unterhaltung sorgt die "Ö-Band" mit bekannten Hits von Herbert Grönemeyer. In der Stehbierhalle gibt es eine große Auswahl an Craftbeer aus der Region, und zur späteren Stunde sorgt eine eindrucksvolle Lichtinstallation an den Gebäuden der Zeche für das besondere Extraschicht-Flair.