Am Samstag, 29. Februar, gastiert der Cellist Friedrich Thiele im Rahmen der Konzertreihe "Next!" im Theater Marl. Begleitet wird er von der japanischen Pianistin Naoko Sonoda. Konzertbeginn ist um 19 Uhr.



Friedrich Thiele war als Solist bereits mit dem Orchester des Nationaltheaters Brasília, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und dem Münchner Rundfunkorchester unterwegs. Naoko Sonoda war bei internationalen Festivals zu Gast und konzertierte in Sälen wie dem Mariinsky Theater in St. Petersburg.

Karten und weitere Infos gibt es im i-Punkt.