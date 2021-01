Auch wenn die Stadtbibliothek und die Familienbibliothek Türmchen weiterhin geschlossen sind, muss keiner auf sein Lesevergnügen verzichten. Die Stadt Marl bietet eine kostenfreie Online-Nutzung der Bibliotheks-Medien bis zum 31. März und außerdem eine kontaktlose Übergabe von Büchertaschen an.

Marl. Wer den Online-Service der Bibliothek noch nicht nutzt, kann sich jetzt bis zum 31. März kostenlos anmelden. Interessierte können eine E-Mail mit Vornamen und Namen, Adresse und Geburtsdatum an stadtbibliothek@marl.de oder an tuermchen@marl.de senden. Nähere Informationen über das Angebot der E-Books, E-Audios und E-Videos gibt es online unter www.onleihe.de. Die Medien können bis zu 28 Tagen auf Rechnern, Tablets oder Smartphones genutzt werden. Nach Ablauf der Leihfrist werden die Medien automatisch aus dem Benutzerkonto gelöscht. Für alle entliehenen Medien werden die Leihfristen bis zum 31. Januar angepasst.

Lesefans haben aber auch die Möglichkeit, ihre Lieblingsbücher nach Hause zu holen. „Wir möchten Eltern und Kindern auch im Lockdown die Möglichkeit bieten, weiterhin Bücher lesen zu können. Dafür stellen die Zentralbibliothek und die Familienbibliothek Türmchen gerne auch Büchertaschen nach individuellen Wünschen zusammen“, sagt Kulturdezernentin Claudia Schwidrik-Grebe. Interessierte können ihre Wunschtitel oder Themen per E-Mail senden und einen Termin zur kontaktlosen Übergabe ausmachen.

Die Familienbibliothek Türmchen hat auf ihrer Homepage www.tuermchen-marl.de Medientipps, Aktionsideen sowie Malbilder oder abenteuerlustige Videos aufgelistet. Auf der Seite der Stiftung Lesen finden Eltern unter www.lesestart.de außerdem Spiele, Basteltipps und weitere Anregungen für ihre Kinder. Des Weiteren können sich Kinder auf der Webseite www.einfachvorlesen.de spannende Geschichten vorlesen lassen.

Für Fragen stehen die Mitarbeiter montags bis freitags, 9 bis 13 Uhr, in der Stadtbibliothek unter Tel.: 99-4200, E-Mail: stadtbibliothek@marl.de, und im Türmchen unter Tel.: 99-4279, E-Mail: tuermchen@marl.de zur Verfügung.