Geburtstag Kirmes ist seit 18.Oktober eröffnet für diese Jahr und bis 31 Oktober 2020 gültig der Veranstalter Fabian Rock mit seine Kirmes in Wohnung angeschafft und mit Rummel in Haus Kirmes ist Kultur und auch das Hausvolksfest in NRW zum 4 mal findet statt auch für große auch kleine Besucher viel Spaß haben zum Beispiel geisterbahn,autoscoter,brackDance und viel mehr außerdem auch spiel Geschäft macht viel Spaß