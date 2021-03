Helmut Feldmann legt sein Leben offen

Bewegende Autobiographie eines Menschen voller Überraschungen.

Lange hat Helmut Feldmann darauf gewartet, jetzt kann seine Autobiografie „Mein Lebensweg vom Saulus zum Paulus: Eine (fast) unglaubliche Autobiographie“ (wir berichteten im Stadtspiegel) im Buchhandel vor Ort erworben und Online bestellt werden.

Einige Exemplare hat sich Helmut Feldmann bereits vorab über den Verlag für Freunde und Bekannte bestellt. „Alle, die bisher mein Buch gelesen haben, haben das, was sie aus meinem Leben bisher noch nicht wussten, positiv aufgenommen, das freut mich sehr“, so Helmut Feldmann. Er ist sehr zuversichtlich und froh, sein Leben aufgeschrieben zu haben.

Ein Drittel der Einnahmen aus dem Verkauf des Buches wird Helmut Feldmann an bedürftige Menschen und Kinder in Marl spenden.

Sobald es wieder möglich ist, möchte er Lesungen in der AWO, in Buchhandlungen oder in der Stadtbibliothek veranstalten um so viele Menschen wir möglich zu erreichen. Sei es, um aus sein Leben zu erzählen oder um Mut zu machen, dass jeder sein Leben meistern kann.

Helmut Feldmann, geboren 1946, hat ein bewegtes Leben geführt. Seine Erlebnisse haben ihn dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben. Seine Botschaft, die er vermitteln will, soll Mahnung und Ermutigung zugleich sein. Mahnen will er, sich durch sein Schicksal und seinen Lebensweg nicht auf ein falsches Gleis leiten zu lassen, sondern an der nächsten Weiche selbst die richtige Richtung zu bestimmen. Sein Anliegen ist es, dazu zu ermutigen, seinen Weg zu ändern und alles dafür zu tun, sein neues Lebensziel zu erreichen. So kann man vom Saulus zum Paulus werden. Es ist nie zu spät!

Verlag: tredition; 1. Edition (14. Januar 2021)

Gebundene Ausgabe: 872 Seiten 35,95 Euro / EBook: Dateigröße: 6492 KB 4,99 Euro

ISBN: 978-3749767953 / EAN: 9783749767960

Ich habe das Buch schon gelesen und war sehr beeindruckt, was Helmut Feldmann erlebt hat.

Ihr möchtet auch die Autobiografie als EBook (kostenlos) lesen und darüber auf eurem Blog, Lokalkompass oder auf einem anderen Social Media Portal eine Rezension schreiben?

Dann meldet euch gerne bei mir, ich gebe euch den passenden Kontakt zum Verlag.

Herr Feldmann freut sich sehr, wenn viele Leser über sein Buch berichten und er ist sehr gespannt wie sein Buch ankommt.