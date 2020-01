Holywood heißt das Musikprojekt des Herner Musikers Christian Schnarr. Am Freitag, 24. Januar, gibt er ein Konzert im Marler Stern. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Bei Holywood erwarten die Besucher einige der schönsten Melodien der christlichen Musikgeschichte live gespielt und begleitet vom German Pops Orchestra auf der Großleinwand. Christian Schnarr hat für dieses Projekt die Lieder in filmmusikalischem Stil für großes Orchester neu arrangiert. Die ein oder andere Anlehnung an bekannte und beliebte Filmmusiken ist dabei gewollt. Entdecken Sie bekannte Melodien wie »Großer Gott, wir loben dich«, »Der Mond ist aufgegangen« oder »Geh unter der Gnade« auf eine noch nie dagewesene Art und Weise – stilecht in cineastischer Atmosphäre.