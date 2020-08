Irish-Folk im LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) lädt am Samstag (15.8.) um 19 Uhr zum Open-Air-Konzert in sein LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop ein. Dabei gibt es eine Änderung im Programm. Anstelle von "The Willows Celtic Folk" werden nun "Fragile Matt" zusammen mit "Shamrock" auf der Bühne stehen und den Zuschau-ern unter freiem Himmel einen irischen Folkabend bescheren.

"Fragile Matt" spielen traditionelle irische Folkmusik und sind schon früher im Schiffshebewerk aufgetreten: Im Februar haben sie noch kurz vor dem Corona-Lockdown ein ausverkauftes Kon-zert in der Maschinenhalle gegeben. Die Band wurde 2008 im irischen Doolin von dem Musiker David Hutchinson gegründet und ist regelmäßig in Deutschland, Holland und Irland auf Tour. David Hutchinson (Gesang, irische Bouzouki, Banjo) wird von Andrea Zielke (Gesang, Gitarre) und Katja Winterberg (Bodhrán, Geige) begleitet.

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist die Zahl der Zuschauer auf 100 Personen begrenzt.

Es ist deshalb empfehlenswert, die Eintrittskarten online unter dem Ticketlink http://www.adticket.de zu erwerben. Restkarten gibt es an der Abendkasse.