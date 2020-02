Jazz-Matinée zum Gedenken an Prof. Dr. Manfred Walz

Die Musikschule der Stadt Marl veranstaltet am Sonntag, den 1. März 2020, eine Jazz- Matinée, um an den Architekt, Denkmalschützer und Visionär Prof. Dr. Manfred Walz zu erinnern. Musikbegeisterte sind zum Konzert um 11 Uhr in der Aula der Scharounschule (Westfalenstr. 68 a) eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Jazz-Musik ist Walz Leidenschaft

Manfred Walz hatte neben der Architektur noch eine weitere Leidenschaft, nämlich die Jazz-Musik. Was liegt näher, als ihn in der Scharounschule, die ihm so am Herzen lag, mit einer Jazz-Matinée zu ehren? Die Laudatio hält der Architektur-Historiker Prof. Dr. Roland Günter.

Aus seinem Leben

Im Sommer 2019 verstarb der Architekt, Denkmalschützer und Visionär Manfred Walz. Geboren 1940 in Berlin, hatte Walz sich bereits während seines Studiums der Architektur mit zahlreichen Beiträgen zum Wirken von Hans Scharoun im Ruhrgebiet engagiert. Dieses ließ ihn lebenslang nicht mehr los. In seiner späteren Lehrtätigkeit an der FH Dortmund machte sich Professor Manfred Walz als Innovator der Stadtplanung einen Namen und war langjähriges Mitglied im Werkbund. Gegen Ende seiner aktiven Zeit war Manfred Walz eine der treibenden Kräfte, die die Rettung der Marler Scharounschule vorantrieben, um dieses einzigartige Bauwerk nicht dem Verfall preiszugeben. Unterstützt hat Walz auch den Initiativkreis Scharounschule mit Vorträgen wie etwa

„Die Stadt erklären“ im Jahr 2012.