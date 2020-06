Für die Neugestaltung der Sprayfläche am HoT hülsberg sucht die Stadt Marl junge Künstler, die die Wand mit neuer Grafitti-Kunst verschönern. Die Aktion findet am 15. August um 11 Uhr statt. Interessierte können sich bis zum 7. August unter den Handynummern 01735664974 oder 01732197163 oder per E-Mail an mobile-jugendarbeit.marl@gmx.de für die Aktion anmelden.

Sechs Teilbereiche mit einer Größe von jeweils ca. 2,40 Meter mal 1,25 Meter dürfen mit Motiven rund um das Thema „Jugend“ besprayt werden. Auf einer weiteren großen Hauswand, die ca. 18 Meter mal 2,50 Meter misst, soll ein gemeinsames „zusammenhängendes“ Bild entstehen. Die Graffitiaktion startet, sofern das Wetter mitspielt, um 11 Uhr am HoT Hülsberg und endet gegen 19 Uhr. Bis dahin sollen die Motive fertiggestellt sein.

Das Team der Mobilen Jugendarbeit bittet darum, möglichst Skizzen für geplante Bilder oder Motive mitzuschicken. Die Flächen können auch im Vorfeld schon besichtigt werden. Für Rückfragen steht das Team der mobilen Jugendarbeit gerne zur Verfügung.