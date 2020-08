Am 29. August lädt das Jugend- und Kulturzentrum Hagenbusch, Rappaportstraße 12, zum offenen Schreibtisch ein. Los geht es um 16 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Der Workshop ist kostenlos.

Ergänzend zum WortMarlerei-Poetry Slam bieten das JuKuZ einen offenen Schreibtisch mit Workshopelementen an, der sich als Angebot für Jugendliche bis junggebliebene Erwachsene versteht.

Die Teilnehmer beschäftigen sich mit dem Schreiben von kreativen Texten und dem performativen Auftreten auf Bühnen. Darüber hinaus wird über die ersten Schritte als Slam Poet geredet sowie an mitgebrachten Materialien gearbeitet. Alles in entspannter Atmosphäre. Angeleitet wird der Workshop vom Slam Poeten und Moderatoren-der-Herzen, Florian Stein.

Um die Hygienesicherheit zu gewährleisten ist eine Anmeldung unter kultur@hagenbusch-re.de oder info@florianstein.net erforderlich.