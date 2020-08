Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) bietet im Industriemuseum Zeche Zollern in Dortmund am Wochenende mehrere Führungen an. Gleich zweimal steht dabei die Maschinenhalle im Mittelpunkt.

Der LWL lädt am Samstag (29.8.) um 15 Uhr zu einem Rundgang durch die "Kathedrale der Industriekultur" ein, wie die Maschinenhalle auch genannt wird. Besucher erfahren dabei Wissenswertes über den Stahlfachwerkbau mit dem berühmten Jugendstilportal und seinen historischen Maschinenbestand.

Am Sonntag (26.7.) finden wie gewohnt um 11 und 12.45 Uhr Führungen unter dem Titel "Schloss der Arbeit" über die Tagesanlagen statt. Um 14.30 Uhr beginnt eine weitere Führung durch die Maschinenhalle, und um 16 Uhr können Gäste die aktuelle Sonderausstellung "Revierfolklore" mit einer Führung erkunden.

Die Führungen sind kostenlos, bezahlt werden muss nur der reguläre Museumseintritt (Erwachsene 5 Euro, Kinder frei). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im "Montanium", der Untertage-Erlebniswelt, finden täglich um 13 und 16 Uhr öffentliche Führungen statt. Erwachsene zahlen für die Teilnahme zusätzlich 2 Euro.

Die Teilnehmerzahl der Führungen ist auf neun, beim "Montanium" auf fünf Personen begrenzt.