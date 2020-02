Die Musikschule der Stadt Marl erweckt ein altes aber sehr beliebtes Angebot wieder zum Leben: Die Musikzwerge. Zudem gibt es die musikalische Früherziehung für Kinder ab vier Jahren. Eltern könen ihren Nachwuchs für beide Kurse in der Muskschule anmelden. Weitere Infos gibt es unter 02365 / 50330653.

"Die Musikzwerge" ist ein Angebot das sich an Kinder im Alter von 2-4 Jahren richtet. Bei den künftigen „Musikzwergen“ möchte die Musikschule die Freude am Umgang mit Musik und dem eigenen Musizieren wecken. Mit Singen, Rhythmusübungen, Bewegungsspielen, Geschichten sowie Fingerspielen wird die Musik in die Erlebniswelt der Kinder einbezogen. Der Kurs startete bereits nach den Weihnachtsferien und findet immer dienstags von 14.45 bis 15.30 Uhr in der Scharounschule statt.

Für Kinder im Alter von vier Jahren gibt es an der Musikschule die musikalische Früherziehung. Unter fachkundiger Betreuung eines speziell ausgebildeten Pädagogen begeben sich die Kinder auf eine spannende zweijährige Reise. Es wird gesungen, getanzt, Musik gehört sowie auf elementaren Instrumenten selbst musiziert. Die städtische Musikschule bietet weiterhin kurzfristig Plätze für die Musikalische Früherziehung an: Immer mittwochs um 15 Uhr in der Scharounschule, Westfalenstraße 68a.