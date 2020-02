Kinderkarnevalsumzug "Haard Helau" in der Haardklinik Marl Sinsen

Die LWL-Klinik in Marl-Sinsen, (Haardklinik) lädt ein zum närrischen Treiben. Es ist zwar nur ein kleiner Karnevalsumzug. Seine eingefleischten Fans hat er aber in jedem Jahr trotzdem. Einen Tag vor Rosenmontag bringen die Kinder-Prinzenpaare der LWL-Klinik und Flaesheim die fünfte Jahreszeit für die Bewohner und Patienten in die Haardklinik Marl.





der traditionelle Kinderkarnevalsumzug

Zu den Klängen des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr Flaesheim findet wieder am Karnevalssonntag, den 23. Februar 2020 ab 13.00 Uhr der traditionelle Kinderkarnevalsumzug auf dem Gelände der LWL-Klinik Marl-Sinsen (Haardklinik), Halterner Str. 525 statt, unter Mithilfe und Programmgestaltung der Mädchen- und Frauenfußball Abteilung des SuS Concordia Flaesheim 1969 e.V. Begleitet wird der farbenträchtige Karnevalsumzug von den Hullernern Cheerleadern, dem KiKa - Team sowie von den Prinzenpaaren in ihren Kutschen und hoffentlich von vielen kostümierten karnevalsbegeisterten Kindern mit ihren Eltern, Freunden und Bekannten. Sie alle sind herzlich willkommen. Im Festsaal der Haardklinik findet durch die Betriebsleitung der Haardklinik die Begrüßung der Gäste und die Inthronisierung der Prinzenpaare statt. Alle Närrinnen und Narren aus nah und fern sind wieder herzlich eingeladen, um am närrischen Treiben in der Haardklinik teilzunehmen.

närrischer Lindwurm

Neben einem bunten Programm im Festsaal der Haardklinik erwarten die „kleinen“ Teilnehmer weitere Highlights wie z.B. die Hullerner Cheerleader. Für die „großen“ Teilnehmer der fünften Jahreszeit ist natürlich auch gesorgt.

Jubel, Trubel, Heiterkeit herrscht auch bei den Bewohnern und Patienten der Haardklinik, wenn sich der Kinderkarnevalsumzug als närrischer Lindwurm durch das 32ha große Klinikgelände schlängelt.

Die Prinzenpaare werden aus ihrer vierspännigen Pferdekutsche wieder jede Menge Kamelle regnen lassen, so dass das närrische Fußvolk reichlich und eifrig sammeln kann. Der Eintritt im Festsaal der Haardklinik ist für alle Teilnehmer wieder frei.

Kinderkarnevalsumzug

„Haard, helau“

am 23. Februar in der Haardklinik