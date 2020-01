Am Freitag, 10. Januar, ist das Musical "Merci Udo" mit den größten Hits von Jahrhundertkünstler Udo Jürgens zu Gast im Theater Marl. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im i-Punkt und an der Abendkasse.

In „Merci Udo“ lassen Musical-Direktor Peter Wölke, seine Band und internationale Musicalstars die große Karriere von Udo Jürgens Revue passieren und holen seine Evergreens „Merci Chérie“, „Ich war noch niemals in New York", „Griechischer Wein", „Siebzehn Jahr, blondes Haar“, „Aber bitte mit Sahne" und viele andere auf die Bühne zurück. Moderiert von Peter Wölke schaffen die Sänger und Musiker, begleitet von einer aufwendigen Lightshow und Video-Effekten, immer wieder neue emotionale Momente. Das Repertoire von Udo Jürgens umfasst ein Spektrum an vielseitigen Melodien, Balladen und Popsongs – bis hin zu heißen Calypso-Rhythmen. Peter Wölke vermittelt den Zuschauern durch interessante Fakten und Eckdaten einen Einblick in das Leben des großen Entertainers Udo Jürgens. Ein Licht-Konzept und spektakuläre Hintergründe bringen zu jedem Song die richtige Atmosphäre auf die Bühne.