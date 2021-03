Die kleine Mundharmonika, die von Chris Kramer zum Leben erweckt wurde, hat es geschafft: Und zwar bis nach Hollywood. Zumindest bis ins in Hollywood produzierte Magazin „Mode Lifestyle Magazine“. Was für ein Erfolg für den Marler "Munharmonika-Macher".

Chris Kramer erschuf die Geschichte der kleinen Mundharmonika schon 2015. Der bekannte Mundharmonika-Virtuosen schuf diese Figur, um Kindern Mut zu machen. In der Geschichte geht es nämlich um den Glauben an sich selbst, auch wenn man vielleicht nur klein und scheinbar unbedeutend ist. Die kleine Mundharmonika wird in der Welt der Instrumente nur als Spielzeug belächelt, reist dann aber in die große weite Welt – nach Amerika - und entdeckt dort, dass noch so viel mehr in ihr steckt. Sie wird zum Star und darf auf den großen Bühnen der Welt spielen.

Für Chris Kramer, Sänger, Komponist und Bluesharp-Spieler ist es eine Herzensangelegenheit Kinder und Jugendliche für die Musik und das Mundharmonikaspiel zu begeistern. Sein Bestreben ist, das Instrument auch über den Tellerrand des Blues hinaus in unterschiedlichen Genres bekannter zu machen. Um nachhaltige, musikalische Projekte für Kinder und Jugendliche realisieren zu können, hat er schon 2012 die „Gemeinnützige Chris Kramer Stiftung“ gegründet.

Der Musiker hat bereits über 30 Jahre Bühnenerfahrung und schon mit vielen Größen des Musikbusiness zusammengearbeitet: mit Mel Gaynor (Simple Minds), Chuck Leavell (Rolling Stones), Jack Bruce (Cream), Pinetop Perkins (Muddy Waters Band) und Willie “Big Eye” Smith (Muddy Waters Band). Peter Maffay buchte ihn als Bluesharp-Spieler für seine Stadion-Touren „Die Peter-Maffay-Tour 2010“ und die „Extratour 2013“.

Die Geschichte der kleinen Mundharmonika ist zunächst als Buch und Hörbuch, vom Autor Chris Kramer selbst eingesprochen und eingespielt, erschienen. Nach dem großen Erfolg des Kinderbuches „Die kleine Mundharmonika“ wurde die Geschichte 2015 im Theater Marl als aufwendig produziertes Familien-Musical uraufgeführt.

Der Fotograf und langjährigen Freund Kramers Peter Kallwitz (ebenfalls aus Marl) hat die Aufführungen abgelichtet und es entstand eine bewegende Fotostrecke. Peter Kallwitz, der nicht nur Fotograf, sondern auch Kurzfilmer ist, hat schon für viele internationale Mode-, Kunst- und Musikszene-Magazine fotografiert. Er lichtete unter anderem für das Magazin Cinema im Rahmen einer Doris Dörrie-Kampagne für Kinder in Südamerika deutsche Schauspieler ab. Kallwitz arbeitete mit den Musikern Mick Taylor (Rolling Stones), Wolfgang Niedecken (BAP), John Lee Hooker Junior, Konstantin Wecker und Thomas Godoj, mit dem er auch drei Filmprojekte verwirklichte. Den Maler Jörg Immendorff und den Designer Luigi Colani fotografierte er für das Magazin Rolling Stone.

Peter Kallwitz arbeitet schon seit vielen Jahren eng mit dem „Mode Lifestyle Magazine“ zusammen und so wurde das Magazin auch auf jene Fotostrecke über das Musical „Die kleine Mundharmonika“ aufmerksam. Die Macher des Magazins fanden großes Interesse an dem Mundharmonika-Projekt, So entstand ein vierseitiger Artikel über die kleine Mundharmonika und ihre Geschichte in dem kalifornischen Magazin.

Somit bestätigt sich erneut: In dem kleinen Instrument Mundharmonika steckt viel mehr, als man zunächst vermuten mag. So viel mehr, dass sie nun auch schon Hollywood bekannt ist.