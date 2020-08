Künstlerisch austoben können sich Kinder und Jugendliche bei den neuen Kursen des Skulpturenmuseums Glaskasten. Gemeinsam mit Künstler Ignas Gleixner wird der Kreativität freien Lauf gelassen.

Die Workshops finden an drei beziehungsweise vier fortlaufenden Terminen statt und richten sich an Jugendliche im Alter von 8 bis 17 Jahren. Am 5., 12. und 19. September greift der Kursleiter und Maler Ignas Gleixner in der Zeit von 13 bis 16 Uhr die Sammlung des Skulpturenmuseums thematisch auf und setzt diese mit den Teilnehmern in eigene Werke um. Das Angebot ist für 13- bis 17-Jährige. Vorkenntnisse und gestalterisches Können sind nicht erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Corona-Pandemie begrenzt und beläuft sich auf acht Teilnehmer.

Kurse finden unter Corona-Auflagen statt

Außerdem sind im Graffiti-Workshop für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren unter der Leitung von Graffiti-Künstler Christoph Kummerow noch Restplätze frei. Hier können die kleinen Künstler an vier fortlaufenden Terminen (8., 15., 22. und 29. September) Grundlagen des Graffitis erlernen, bevor eigene Werke geschaffen werden. Vorkenntnisse sind auch hier nicht erforderlich.

Anmeldung und weitere Informationen sin im Skulpturenmuseum Glaskasten Marl dienstags bis freitags 11 bis 17 Uhr und samstags und sonntags 11 Uhr bis 18 Uhr oder unter der Telefonnummer 02365 / 992257 möglich. Weitere Informationen gibt es außerdem unter www.skulpturenmuseum-glaskasten-marl.de.