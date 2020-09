Bring Your Own Beer

Am 26.09.2020 veröffentlicht die 4-köpfige Bluesrockband Bring Your Own Beer aus Marl ihre Debut-EP „Between Road ‘n Heaven“. Die Künstler, die unter anderem durch den Gewinn des Publikumspreises beim „MarLeo-Nachwuchswettbewerb“ und durch die Teilnahme an weiteren Wettbewerben und anderen Auftritten auf sich aufmerksam gemacht haben, haben in den Marler Mainstreet-Studios bei Fred J. Ewelt fünf Songs aufgenommen. Diese erscheinen nun auf allen gängigen Streaming-Plattformen und reichen von klassischem Blues (Blues on my Mind) über Lieder mit Ohrwurmcharakter (Sinner) und melancholische Tracks (Black Rose) bis hin zu einer wahren Hymne (Song to Remember). Das Highlight des Ganzen ist der Track „Cruise-Blues“, der durch seine Thematik auch der EP zu ihrem Namen verhilft. In diesem Song zeigen die Jungs, was sie unter ihrer Interpretation von Bluesrock verstehen. Wer sich vorab von der Klasse und der Vielfältigkeit der jungen Band überzeugen möchte, kann dies schon jetzt auf allen gängigen Streaming-Plattformen tun; die Jungs haben Sinner bereits als separate Single veröffentlicht.

Um die ganze EP auch in Coronazeiten live erleben zu können, haben die Jungs zu Ihrem Release auch einen Livestream organisiert. Dieser wird am 26.09.2020 ab 19 Uhr aus dem Theater an der Niebuhrg in Oberhausen auf dem YouTube-Kanal des Niebuhrgtheaters übertragen (https://youtu.be/8dkjFfKJvtE). Die 4 Musiker konnten als Support The Honeyclub aus Bochum (Rock ‘n ‘ Roll) und Philipp Artmann (Reggae-Singer-Songwriter) gewinnen. Philipp wird auch den Abend moderieren und gekonnt durch das Programm führen.

Weitere News und Infos zu Gigs und alles rund um die Band findet ihr auf den Social-Media Präsenzen von Bring Your Own Beer.