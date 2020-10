„Lost“ ist das Jugendwort des Jahres 2020!

Das Jugendwort des Jahres 2020 steht fest: „Lost“ hat die Wahl gewonnen. Fast die Hälfte aller WählerInnen – 48 Prozent – hat im Rahmen eines Online-Votings für das Siegerwort gestimmt. In der finalen Abstimmungsrunde standen zwei weitere Begriffe zur Auswahl: „Cringe“ erreichte mit 28 Prozent Platz zwei. Für „wild/wyld“ stimmten 24 Prozent. Mehr als eine Million Stimmen wurden in allen drei Phasen des Wettbewerbs, der am 9. Juni startete, insgesamt abgegeben.

Wörtlich bedeutet das englische „lost“ ins Deutsche übersetzt „verloren“. In der Jugendsprache ist damit jemand gemeint, der ahnungslos, unsicher oder unentschlossen ist. Mit ‚lost’ ist in diesem Jahr ein Jugendwort gewählt worden, das zum aktiven Sprachgebrauch der 10-20-Jährigen gehört.

Diskussion über (Jugend-)Sprache

2008 hatte Langenscheidt die Wahl ins Leben gerufen und damit regelmäßig eine Diskussion über (Jugend-)Sprache angeregt. Bei den Wahlen der vergangenen Jahre wurde das Jugendwort durch eine Jury bestimmt. Im Rahmen eines 3-stufigen Online-Wahlverfahrens konnten zunächst unter www.jugendwort.de Begriffe eingereicht werden. Aus diesen Vorschlägen ermittelte die Jury die Top 10. Auswahlkriterien waren hierbei insbesondere der „Verbreitungsgrad des Wortes“, aber auch „Originalität“ sowie „gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse“.

Aus den Top 10 konnten die TeilnehmerInnen des Online-Votings dann die Top 3 bestimmen. Fast 100.000 Votings wurden in der finalen Wahlphase vom 20. September bis 10. Oktober abgegeben. 48 Prozent stimmten dabei für „lost“.