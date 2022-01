LWL-Römermuseum in Haltern konnte die Besucherzahlen 2021stabil halten

Mit 19.080 Besucher:innen konnte das LWL-Römermuseum in Haltern am See seine Besucher:innenzahlen stabil halten (2020: 23.000, 2019: 40.000), gerade vor dem Hintergrund der viermonatigen Schließung. Das lag auch an den umfangreichen digitalen Angeboten, die das Museum stetig weiter ausbaut. Besondere Höhepunkte waren digitale Angebote zum Maus-Geburtstag, den Europäischen Archäologietagen und zum Tag des offenen Denkmals (1.400 digitale Besucher:innen im ganzen Jahr). Das "Römer Caching", eine digitale Mitmach-Führung per Videokonferenz, ist inzwischen zum Klassiker geworden.

Nach der Schließung der Museen von Januar bis Mai wagte sich das LWL-Römermuseum an die erste digitale Eröffnungsfeier anlässlich der Sonderausstellung "Schatzkammer der Caesaren". Live im Internet konnten Interessierte die Veranstaltung mit verfolgen. Durchgängig bot das LWL-Römermuseum digitale und analoge Führungen an.

Veranstaltungen im Außenbereich

Nach der Wiedereröffnung im Mai legte das LWL-Römermuseum den Fokus auf Veranstaltungen im Außenbereich. Die Römerkohorte Opladen sowie die museumseigene Römertruppe schlugen ihre Zelte auf und brachten das Leben der Römer:innen vor 2.000 Jahren in die Gegenwart. Außerdem machten an vielen Familien-Sonntagen Edelstein-Schleifer:innen Halt im LWL-Römermuseum und boten sowohl ihre Kunst als auch ihre Waren an. Auch der traditionelle Saisonabschluss der Römertruppe im Oktober auf dem Außengelände war gut besucht.