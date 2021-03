Hallo ihr lieben Unterstützenden eines eingezäunten Hundefreilaufs in Marl,

Start der Petition war am 17. Februar 2021. Seitdem ist viel passiert. Die Zahl der Unterschriften geht durch die Decke.

Ohne Sandra, Maria und Nathalie wäre gar nichts passiert. Ihr seid großartig!

Ohne die Plattform openPetition hätten wir nie so viele Stimmen in so kurzer Zeit sammeln können. Aber es geht ja noch weiter: Hundebesitzer können jetzt ihre Stimme erheben und ein Anliegen vorbringen.

Wir können eine Debatte anstoßen, können einen nachhaltigen Wandel bewirken und jede/r kann die eigene Meinung bei openPetition dokumentieren, um so bei den Entscheidungstragenden aus der Politik im Rat der Stadt Marl Gehör zu finden.

Einen bereits abgegebenen Kommentar könnt ihr bis zum Ende der Petition am 16.04.2021 noch einmal überarbeiten.

Uns ist bewusst, dass der Erfolg der Petition auch von dem Durchhaltevermögen der Petitions-Startenden abhängt. Deshalb beobachte ich den kommunalpolitischen Prozess, bis der eingezäunte Hundefreilauf in Marl realisiert ist. Tierschutz ist im Grundgesetz verankert. Also wird die Stadt Marl das umsetzen.

Diese Petition kann ein Anstoß sein, dass sich Hundebesitzende in Marl langfristig engagieren und eine Stimme haben, die sie vorher gar nicht hätten öffentlich machen können.

Ich bewerte es jetzt schon als riesigen Erfolg, dass der Dialog in die Öffentlichkeit in Marl getragen wird. Ich habe ein breites Grinsen der Vorfreude im Gesicht, wenn ich an die Stellungnahmen denke, die Ratsmitglieder abgeben können, wenn das Quorum (die regionale Relevanzschwelle) dieser Petition erreicht wurde.

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass es überhaupt nicht um meine Person geht. Ich habe nur die Unterschriftensammlung initiiert. Für weitere öffentliche Auseinandersetzungen habe ich mir ein Team aus Expertinnen zusammengestellt: Pia Gröning (Hundeerzieherin und Verhaltensberaterin IHK), Dr. med. Anne Collet (Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, tiergestützte Therapie), Kim Spannagel (ehemalige Hundetrainerin für Hunde ohne gelungene Sozialisierung, dafür mit Beißvorfällen und eine Administratorin der Facebook-Gruppe Hunderunden Marl).

Ich selber versuche mit aller Kraft meine Arbeitszeit in diesem Projekt einzuschränken, um langfristig gesund und frisch und mit ganz viel Freude daran arbeiten zu können. Das ist nicht einfach, weil es gerade unfassbar viel Bock macht....

🙋🏻‍♂️☺️🏞️🌄🐺🐕🐺🐶🐩🐕‍🦺🐾💯

Ganz viele liebe Grüße, Harald

Alle mir bekannten Informationen zu dem Thema in den Medien und in der Politik findet ihr hier.

-----

In der Stadt Marl ist im ganzen Stadtgebiet Leinenpflicht. Deshalb brauchen wir einen Freilauf für Hunde:

http://www.hundefreilauf-fuer-marl.wg.vu