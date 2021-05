Die geplante Großveranstaltung am 30. Mai ist abgesagt: Der traditionelle Markt der Möglichkeiten rund um das Nachbarschaftszentrum Hüls-Süd wird in diesem Jahr auf die digitale Plattform „Padlet“ verlegt. Das Team des Stadtteilbüros Hüls-Süd sowie Ehrenamtliche aus dem Stadtteil, laden deshalb alle Beteiligten wie Einrichtungen, Vereine und Bürger ein, ein gemeinsames digitales Buch zu erstellen.

„Für uns sind die Gespräche und der gemeinsame Austausch mit den Einrichtungen sehr wichtig und wertvoll“, sagt Claudia Schwidrik-Grebe, zuständige Dezernentin des Marler Jugendamtes.

Damit der Austausch auch in diesem Jahr bestehen bleibt, hat die Stadt Marl gemeinsam mit dem Team des Stadtteilbüros Hüls-Süd auf der Plattform Padlet eine Seite eingerichtet mit den Fragen:

„Was fällt Ihnen zum Markt der Möglichkeiten ein? Was war Ihr Highlight?“. Dort haben Bürger, Vereine und Einrichtungen jetzt die Möglichkeit zahlreiche Antworten, Kommentare und Fotos zu hinterlassen.

Digitales Buch

Aus den Inhalten der Seite entsteht am Ende ein digitales Buch.

„Wir würden uns riesig freuen, wenn sich viele Menschen an der Aktion beteiligen, damit wir die gesamte Vielfalt, die der Markt der Möglichkeiten immer bietet, präsentieren können.

Wir sind zuversichtlich, dass wir dann im nächsten Jahr unser Fest wieder in Präsenz durchführen können“, so Ramona Glodschei, Mitorganisatorin von der Diakonie.