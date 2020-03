Aufgrund des Coronavirus müssen die Stadtbibliothek und die Familienbibliothek Türmchen bis auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben. Mit der Maßnahme soll einer Ausbreitung des Virus entgegen gewirkt werden. Leseratten müssen trotzdem nicht auf Schmöcker-Stoff verzcihten. Die Online-Bibliothek steht rund um die Uhr zu Verfügung. Die Stadt Marl bietet bis zum 1. Mai ein kostenloses Schnupperangebot an.

In den beiden städtischen Bibliotheken können derzeit keine analogen Medien entliehen werden, auch Veranstaltungen fallen ersatzlos aus. Die Stadt Marl hat die Leihfristen für Medien deshalb entsprechend gebührenfrei angepasst. Kundinnen und Kunden haben allerdings jederzeit die Möglichkeit, sich über ihr Konto online unter www.bib-kreisre.de zu informieren. Für die Anmeldung im Benutzerkonto wird der Anmeldename (entspricht der Ausweisnummer) und das Passwort (entspricht dem Geburtsdatum) benötigt.

Großes Angebot an E-Medien

Trotz der Schließungen stehen nach wie vor die umfangreichen Digital-Angebote der Marler Bibliotheken für angemeldete Nutzer zur Verfügung. Wer diesen Service noch nicht in Anspruch genommen hat, kann jetzt bis zum 1. Mai einen kostenlosen Schnupperausweis anfordern. Einfach eine E-Mail mit Vornamen und Namen, Adresse und Geburtsdatum an stadtbibliothek@marl.de oder an tuermchen@marl.de senden. Nähere Informationen über das Angebot der E-Books, E-Audios und E-Videos gibt’s online unter www.onleihe.de. Die Medien können bis zu 28 Tagen auf Rechnern, Tablets oder Smartphones genutzt werden. Und keine Sorge: nach Ablauf der Leihfrist werden die Medien automatisch aus dem Benutzerkonto gelöscht.

Für Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter telefonisch gern zur Verfügung: montags bis freitags, 9 bis 13 Uhr, Stadtbibliothek, Tel.: (02365) 99-4200, E-Mail: stadtbibliothek@marl.de; Türmchen, (02365) 99-4279, E-Mail: tuermchen@marl.de