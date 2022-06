Marler Heimat-Preis 2022:

Die Stadt Marl will auch in diesem Jahr den mit insgesamt 5.000 Euro dotierten Heimat-Preis verleihen und nimmt ab sofort Bewerbungen von Vereinen, Initiativen und Privatpersonen entgegen. Bis zum 26. August können Anträge für Projekte eingereicht werden, die den Zusammenhalt der Menschen in Marl fördern und identitätsstiftend und zukunftsorientiert sind.

Auszeichnung symbolisiert ideellen Reichtum

Preis ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert

Der Heimat-Preis wird in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen und ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert (1. Platz 2.500 Euro, 2. Platz 1.500 Euro und 3. Platz 1.000 Euro). Über die Vergabe entscheidet eine unabhängige Jury unter anderem aus Mitgliedern des Rates und der Verwaltung. Der Preis wird beispielsweise für identitätsstiftende Ziele, die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts oder einen langjährigen und kontinuierlichen Einsatz für die öffentliche Sichtbarmachung von Stadtgeschichte und kulturellem Erbe vergeben. Zudem soll der Preis an innovative heimatverbundene Projekte mit Anschubfinanzierung gehen, durch die Anfangsschwierigkeiten eines Projekts überwunden werden sollen.

Bekanntgabe der Preisträger im September

Die Preisträgerinnen und Preisträger werden voraussichtlich im September bekannt gegeben. Eine feierliche Verleihung ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant. 2021 wurde der erste Platz des Heimat-Preises an Irene Rasch-Erb mit ihrem Buch „Sinsen – Wie es kaum jemand kennt“ verliehen. Den zweiten Platz belegten die Eheleute Sylvia und Reiner Eggers, die seit Jahren Rundgänge durch Marl anbieten und Wissenswertes über die Stadt weitergeben. Den dritten Platz sicherte sich Manfred Vorholt, der bereits langjährig im Heimatverein Marl e. V. und Förderverein Klara-Hospiz e. V. ehrenamtlich tätig ist.

HEIMAT.ZUKUNFT.NORDRHEIN-WESTFALEN.

Mit der Verleihung des Heimat-Preises nimmt die Stadt Marl an dem Förderprogramm „HEIMAT.ZUKUNFT.NORDRHEIN-WESTFALEN. Wir fördern, was Menschen verbindet“ des Landes Nordrhein-Westfalen teil.

Weiterführende Informationen:

Bewerben können sich ab sofort alle eingetragenen und gemeinnützigen Vereine, die sich heimatgeschichtlich engagieren. Auch Marler Bürgerinnen und Bürger sowie Initiativen mit Sitz in Marl können mitmachen. Jeder kann einen Heimat-Preis nur einmal erhalten. Bewerbungen von Antragstellern, die den Preis bereits erhalten haben, werden nicht berücksichtigt. Das Antragsformular steht auf der städtischen Internetseite unter www.marl.de/heimatpreis zum Download bereit und kann auf Wunsch auch zugeschickt werden (Tel. 0 23 65/99-42 37). Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antrag ist an die Stadt Marl zu senden (Stadt Marl, Amt für Kultur und Weiterbildung, „Heimat-Preis“, 45765 Marl). Die Bewerbungsfrist endet am 26. August 2022.

